Yarış yaparken otomobiliyle 3 kişiye çarpıp ölümlerine neden olan sürücü adliyede

ESKİŞEHİR'de başka bir sürücüyle yarışırken, tramvaydan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol (21), Ayşegül Seliti (14) ile Samiye Saygı'ya (21) otomobiliyle çarpıp ölümlerine neden olan Muhammed Demir, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Demir yönetimindeki 26 ADU 714 plakalı otomobil, tramvaydan indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Eray Akyol, Ayşegül Seliti ile Samiye Saygı'ya çarptı. Bölgeden hızla uzaklaşan Demir, yaklaşık 1 kilometre sonra otomobilini bırakıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

SAATLER SONRA YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırmada otomobil sürücüsü Muhammed Demir'in yanındaki arkadaşlarıyla birlikte başka bir araçla kaçtığı ve aynı mahalledeki bir evde saklandığı tespit edildi. Olaydan saatler sonra Demir polis tarafından yakalanırken, yanındaki arkadaşları Fırat D., Emin D., Volkan Ş. ile yarıştığı araçta bulunan Sefa A. ve Musa Can A. da gözaltına alındı. Muhammed Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Ölen 3 kişiden Eskişehir Şehir Hastanesi sterilizasyon bölümünde çalışan Samiye Saygı'nın Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde, Eray Akyol'un ise kent merkezindeki Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu 8'inci sınıfı öğrencisi Ayşegül Seliti'nin ise yarın defnedileceği bildirildi.

ARKADAŞLARI SIRASINA ÇİÇEK BIRAKTI

Ayşegül Seliti'nin ölüm haberini alan sınıf arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı. Arkadaşları Seliti'nin sınıfındaki sırasına fotoğrafı ile çiçekler bıraktı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.