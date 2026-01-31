Haberler

Hatay'da otoyolda yarış yapan sürücüler yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada paylaşılan yarış görüntüleri üzerine Hatay'da yarış yapan 4 sürücünün gözaltına alındığını duyurdu. Yeni Trafik Kanunu'na göre, sürücülere ağır ceza ve yaptırımlar uygulanacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine söz konusu sürücülerin Hatay Otoyol Jandarması ekiplerince gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından, "Gereği Yapıldı" başlığıyla yaptığı paylaşımda, akan trafikte yarış yaparak, trafik güvenliğini hiçe sayan sürücülerin yakalanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sosyal medyada 4 farklı aracın yarış yaptığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarması tarafından çalışma başlatıldığını aktaran Yerlikaya, Dörtyol ilçesinde yarış yapan ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü M.M.E, A.Y.Ş, A.Y. ve İ.S'nin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli ve idari işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre, akan trafikte yarış yapan sürücüye, 46 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 2 yıl süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Geriye doğru 5 yıl içinde ikinci kez geri alınanların sürücü belgesini ise iptal edeceğiz.

Ayrıca makas atan sürücüye, 90 bin lira idari para cezası uygulayacağız, sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız, aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Yollar yarış pisti değildir. Trafik, herkesin ortak yaşam alanıdır. Bu tür sorumsuzlukları gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
