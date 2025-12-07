Haberler

Yargıtay'dan işe giderken trafik kazasında ölen kişi için "vazife malulü sayılsın" kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin 'vazife malulü' sayılması talebini reddeden yerel mahkeme kararını bozdu. Sağlık çalışanının amirinin talimatıyla ambulansa geçmeye çalışırken kaza geçirdiğine dikkat çekildi.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, mesaiye başlamak için görevli olduğu ambulansa gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personelinin "vazife malulü" sayılması adına açılan davanın reddedilmesini hatalı bularak bozdu.

Dairenin kararına göre, 2017'de Kon­ya'daki bir acil sağ­lık hizmet­le­ri is­tas­yonun­da görev yapan kişi, işe gitmek için otobüse bindi. Amiri konumundaki arkadaşı tarafından aranan kişiden, "ambulansla hasta naklettikleri, nöbeti ambulansta devralması" istendi. Bunun üzerine kişi, oto­büs­ten ine­rek am­bu­lan­sın gideceği güzergah doğrultusunda yolun karşısına geç­meye çalışırken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kişinin ölümünün ardından ailesi, "vazife malulü" sayılması için işveren durumundaki kuruma başvurdu ancak kurum, kişinin ölümünün görev sırasında olmadığını belirterek talebi reddetti. Kurum kararına karşı açılan davanın da idare mahkemesince reddedilmesi üzerine ölenin yakınları iş mahkemesinde dava açtı.

Yargılamayı yapan mahkeme, davanın reddine karar verdi. An­ka­ra Böl­ge Ad­li­ye Mah­ke­me­si 10. Hu­kuk Da­ire­si de davacıların istinaf başvurusunu reddetti.

Davacılar, kişinin gö­rev ar­ka­daş­la­rı ile ile­ti­şi­mi üze­ri­ne am­bu­lan­sa geç­mek zo­run­da kal­dı­ğı­nı, bu durum olmasa ölüm olayının da meydana gelmeyeceğini, kişinin davranışında acil du­rum has­ta­sı­nın sev­ki gibi önem­li bir za­ru­ret hali bulunduğunu ve davranışının keyfi olmadığını belirterek dosyayı temyiz etti.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, ölenin vazife malulü sayılması gerektiğine hükmederek, yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararın gerekçesinden

Dairenin kararında, yargılama konusu olaya ilişkin incelemede, sağlık çalışanının nöbet değişimi konusunda kontrol merkezine bilgi verildiği, merkezin buna müsaade etmediği ancak görev değişimi için amiri konumundaki kişinin sözlü talimatının bulunduğu ifade edildi.

Sağlık çalışanının amiri konumundaki kişinin ta­li­ma­tıyla oto­büs­ten inip gö­rev yapacağı ambulansa bin­mek için kar­şı­ya geç­ti­ği ve bu esnada tra­fik ka­za­sı­ geçirdiği aktarılan kararda, "Ölenin am­bu­lans­ta gö­rev­li ol­du­ğu tartışmasızdır. Araç iş ye­rin­den sa­yı­lır." ifadelerine yer verildi.

Benzer durumlarda daha önce de nö­bet de­ği­şi­mi­nin iş yeri dı­şın­da yapıldığına işaret edilen kararda, "Olay­da si­gor­ta­lı, amirinin ta­li­ma­tı ile ha­re­ket et­miş, merkezin talimatından haberdar olmamıştır. Bu du­rum­da si­gor­ta­lı­nın yap­tı­ğı fi­ilin görevine ya­ban­cı, hiz­met ba­ğı­nı tü­müy­le ko­pa­ran bir dav­ra­nış bi­çi­mi ola­rak değerlendirilemeyeceği açık olup, sigortalı açısından mevzuat ve emir dışında hareket ettiğinden söz edilemez." tespitinde bulunuldu.

Mevcut şartlarda ???????ölenin "va­zi­fe ma­lu­lü sa­yıl­ma­sı" gerektiği, yerel mahkemenin ise aksi yönde hüküm tesis ettiği aktarılan kararda, bunun ha­ta­lı olduğu ve bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu

4 ülkeyi harekete geçiren görüntü! Bölgeye onlarca asker gönderdiler
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Galatasaray'da Icardi'nin yerine 30 milyon euro'luk golcü

Icardi giderse o geliyor! Cimbom'a 30 milyon euro'luk golcü
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
MHP'li Feti Yıldız: 'Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez'

MHP'li üst düzey isimden hasta mahkumlar için sürpriz çıkış
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Gözaltına alınan Ahmet Çakar'dan korkutan haber
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Fenerbahçe'de eleştirilerin odağı Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçelilerin sabrını taşırdı
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
Sevgilisinin 'Çocuğun olmuyor' diyerek terk ettiği Mika Raun, anne olmak için eğitime başladı

Ünlü sosyal medya fenomeninden çok konuşulacak bir paylaşım geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.