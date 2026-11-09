Yargıtay, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadına boşanmada kusur yükledi

YARGITAY 2'nci Hukuk Dairesi, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadının bu davranışının boşanma davasında kusur sayılması gerektiğine hükmetti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir çift, karşılıklı boşanma davası açtı. Gölbaşı Aile Mahkemesi'nde görülen davada, kadının daha önce bir evlilik yaptığı ve bu durumu eşinden gizlediği de gündeme geldi. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a taşındı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, kadının önceki evliliğini eşinden gizlemesini değerlendirdi. Daire, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin bir sebep olabileceğini, kadının evlendikten sonra da bu durumu gizlemeye devam ettiğinin tanık beyanıyla anlaşıldığını belirtti. Kararda, "Kadının başından geçen ilk evliliği evlenmeden önce eşiyle paylaşmayıp bilgi vermemesi nispi butlan sebebi olsa da dinlenen erkek tanığının beyanlarından kadının evlilik sonrası da bu durumu gizlemeye devam ettiği ve paylaşmadığı, kadının bu şekilde eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, kadına bu vakıanın da kusur olarak yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

Yargıtay, kadının önceki evliliğini gizlemesini kusur olarak değerlendirirken, tarafların diğer kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf mahkemesi kararını oy birliğiyle onadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı