Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu kararına İmamoğlu'ndan ilk tepki: Siyasi bir karar, destek için başkanımızın yanına gidiyorum

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve siyasi yasak getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI

Kararın hemen ardından ilk tepki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. CHP lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın." diyerek milletvekillerine çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun saat 19.00'da CHP İstanbul İl Binası'nda açıklama yapacağı öğrenildi.

"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIM"

Bu çağrının ardından gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çevrildi. Karara tepkisi merak edilen İmamoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili paylaşım yaptı. İBB Başkanı paylaşımında, "CHP İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki değişimi birlikte adımladığımız yol arkadaşımdır.Bu kararı siyasi buluyor ve kınıyorum. Başkanımızın yanındayım. Destek için yanına gidiyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberler.com - Güncel