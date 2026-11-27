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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtay'daki 5 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Beşir Güven, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Murat Öztürkten, Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Leyla Taşkoparan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Mehmet Tuncer, Yargıtay üyeliğine seçildi.

Kaynak: AA