Haberler

Yargıtay'da 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu'

Yargıtay'da 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenen sempozyumda, yapay zeka teknolojilerinin yargı alanındaki kullanımı, etkileri, riskler ve hukuki sorumluluklar ele alındı.

YARGITAY Başkanlığı'nda 'Yapay Zekanın Yargı Alanında Kullanımı Sempozyumu' düzenlendi. Sempozyumda, yapay zeka teknolojilerinin yargı alanındaki mevcut ve gelecekteki etkileri ele alındı.

Yargıtay Başkanlığı tarafından düzenlenen sempozyum, Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Sempozyuma akademisyenler, hukukçular ve yargı mensupları katıldı. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin'in yaptığı ilk bölümde, algoritmik etki altında yargı, karar oluşumu ve yönlendirme dinamikleri, yapay zeka ve gizli etki, rol dönüşümü ile uluslararası perspektif konuları ele alındı. Sempozyum kapsamında, ayrıca hukuk alanında yapay zeka kullanımı ve potansiyel riskler, yapay zekaya ilişkin temel kavramlar, veri ve algoritma, büyük veri, karar destek sistemleri, makine öğrenmesi tabanlı modeller ile yapay zeka tarafından üretilen içeriklerin delil olarak kullanılması, etik kullanım ve olası hukuki sorumluluklar değerlendirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı

TRT faturayı kesti! Bir anlık dalgınlığı çok pahalıya patladı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Batman'da 5 yıl önce işlenen cinayet aydınlatıldı: 5 kişi tutuklandı

Vahşet 5 yıl sonra aydınlatıldı! Çok sayıda tutuklama var
Deprem sırasında engelli kadını bırakıp kaçtılar

Felaketten geriye kahreden görüntüler kaldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza ucuz atlatıldı! Otomobili metrelerce sürükledi

Tır ile otomobil çarpıştı, metrelerce sürüklendi
TSK'dan ihraç edilen teğmen, Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 2. oldu

TSK'dan ihraç edilen teğmen şampiyonada dünya ikincisi oldu