Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: (HDP'nin kapatılması istemli dava) "Sözlü savunmamız hazır" Güncel Haberler Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, kapatma davasına ilişkin sözlü açıklamalarının hazır... Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, kapatma davasına ilişkin sözlü açıklamalarının hazır olduğunu belirterek, "Çağırdıkları zaman gidip sözlü savunma yapmaya hazırız." dedi. Güncel Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci Bekir Şahin Cumhuriyet Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: (HDP'nin kapatılması istemli dava) 'Sözlü savunmamız hazır' - Haberler

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