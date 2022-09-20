Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin: (HDP'nin kapatılması istemli dava) "Sözlü savunmamız hazır"
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, kapatma davasına ilişkin sözlü açıklamalarının hazır...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - 6. Yılında İstinaf Değerlendirme Toplantısı'na katılan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, gazetecilerin sorusu üzerine, kapatma davasına ilişkin sözlü açıklamalarının hazır olduğunu belirterek, "Çağırdıkları zaman gidip sözlü savunma yapmaya hazırız." dedi.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel