Yargıtay Başkanlığı iddialara yanıt verdi: Bu tarz dayanaksız iddialar ile yargıya güven zarar görecektir

Yargıtay Başkanlığı sosyal medyada yer alan ''Yargıtay üyesi bir kişinin odasında bir kadın ile ilişkiye girerken yakalandı'' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başkanlık, ''Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır'' dedi.

Sosyal medya mecralarında yer alan'' Yargıtay üyesi bir kişinin odasında bir kadın ile ilişkiye girerken yakalandı'' iddialarına karşılık Yargıtay Başkanlığı açıklama yaptı.

''HERHANGİ BİR İHBAR YOK''

Açıklamada, ''Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır.

''BU TÜR İDDİALAR YARGI KURUMUNU ZEDELİYOR''

Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır'' denildi.