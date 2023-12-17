Yarbay Ali Tatar'ın ölüm yıl dönümünde anma töreni düzenlendi

HABER: GÜLARA SUBAŞI / KAMERA: DURSUN ALKAYA

FETÖ'nün kumpas soruşturması kapsamında hakkında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması üzerine yaşamına son veren Yarbay Ali Tatar, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Ali Tatar'ın eşi Nülifer Tatar, "Her geçen gün artan bu kalabalığın içinde, özellikle gençlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün gençler daha da artıyor, daha da olayın bilincine varıyorlar. Biz Ali'yi kaybettiğimizde, ben savcıların yargılanmaları için 'yargılanacaksınız' demiştim. Emniyet tarafının yargılanması için, hepsinin yargılanması için 'davalar açılacak' demiştim. Bu davalar açıldı. Ama bir kısmı kaçtı bunların. Bir kısmı tutuksuz yargılanıyor. Davaları izlemeye gidiyoruz, tutuklama kararı istiyoruz. Tutanaklara imza atanların, bu suçlamaları yapanların tutuksuz yargılandığını görüyoruz. Ama bunlar hala tutuklanmıyorlar ve benim gözümün içine baka baka konuşmalar yapıyorlar. Ben bunların bu süreçlerin daha hızlanmasını, bunların daha uzun cezalar almasını sabırla bekliyorum" dedi.

FETÖ'nün kumpas soruşturması kapsamında, 5 Aralık 2009'da tutuklanan ve 10 gün sonra tahliye edilen Yarbay Ali Tatar hakkında 3 gün sonra yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı. Bunun üzerine Tatar, bir veda mektubu kaleme aldıktan sonra yaşamına son vermişti.

Ali Tatar, bugün, ölümünün 14'üncü yıl dönümünde, ailesi ve sevenleri tarafından Ankara Karşıyaka'daki mezarı başında anıldı. Törene'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP PM üyesi Hüseyin Can Güner, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selcan Taşçı Hamışoğlu, 15 Temmuz Darbe Girişiminde eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Nihal Olçok ve Yarbay Tatar'ın birçok seveni katıldı. Tatar'ın eşi Nilüfer Tatar anma töreninde, eşinin mezarı başında bir konuşma yaptı. Nilüfer Tatar, şunları söyledi:

"Hepiniz hoş geldiniz, ayaklarınıza sağlık. Her geçen gün artan bu kalabalığın içinde, özellikle gençlere çok teşekkür ediyorum. Her geçen gün gençler daha da artıyor, daha da olayın bilincine varıyorlar. Biz Ali'yi kaybettiğimizde, ben savcıların yargılanmaları için 'yargılanacaksınız' demiştim. Emniyet tarafının yargılanması için, hepsinin yargılanması için 'davalar açılacak' demiştim. Bu davalar açıldı. Ama bir kısmı kaçtı bunların. Bir kısmı tutuksuz yargılanıyor. Davaları izlemeye gidiyoruz, tutuklama kararı istiyoruz. Tutanaklara imza atanların, bu suçlamaları yapanların tutuksuz yargılandığını görüyoruz. Ama bunlar hala tutuklanmıyorlar ve benim gözümün içine baka baka konuşmalar yapıyorlar. Ben bunların bu süreçlerin daha hızlanmasını, bunların daha uzun cezalar almasını sabırla bekliyorum."