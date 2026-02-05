AA Akademinin "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi" devam ediyor

Haberler

AA Akademi tarafından düzenlenen Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi, Tasarım Odaklı Düşünme dersi ile sürecine devam etti. AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu, tasarımın karmaşık yapısını ve insan odaklı düşünmenin önemini vurguladı.

AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi", "Tasarım Odaklı Düşünme" dersi ile devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimin "Tasarım Odaklı Düşünme" isimli ikinci dersi, AA Marka Yönetimi Müdürü Emre Kuzuoğlu tarafından verildi.

Kuzuoğlu, tasarım odaklı düşünmenin bir formülü olmadığını belirterek, sürecin önemli olduğunu söyledi.

Bir durumu, problemi anlamak ve sorgulayarak yeniden tanımlamanın yeni süreçleri ortaya çıkardığını aktaran Kuzuoğlu, "Tasarım odaklı düşünmek doğrusal olmayan, biraz karmaşık ve süreçteki kişinin kendi iradesine ve ne istediğine bağlı olarak gelişen bir durum. Karmaşık problemleri olan insanların kullandığı bir araç ama problemlerini karmaşıklaştırmaktan korkmayan insanların da kullandığı bir araç." ifadelerini kullandı.

Dünyanın devamlı bir değişim süreci içinde olduğunu aktaran Kuzuoğlu, şunları söyledi:

"Etkileşim artıyor artık kontrolden çıkmış vaziyette. Bu kötü bir şey değil sadece hesaplamaları zorlaştırıyor. Dolayısıyla problemlerin tanımları sürekli değişiyor. Bu yüzden de bir şeyler hep eksik kalıyor ya da bir şeyler sonradan sürece dahil oluyor. Ne istediğini bilmezsen kaybolabilme riski fazlalaşıyor. Tasarım odaklı düşüncede en önemlisi karar vermek ve sonra devam ederek süreci takip etmektir. Aslında bulduğunuz çözüm o anlık için probleminizi çözerken, ilerleyen süreçte zamanla birlikte problem değiştiği için çözüm de biraz anlamsızlaşıyor."

Kuzuoğlu, insan odaklı düşünmenin kişilerin kendi yarattığı ön yargılardan başladığını kaydederek, "Toplumda gördüğüm bir takım prototipler var ve bunların içine girmezsem sadece birtakım ön yargılarım oluyor. Aslında empati öyle bir şey değil. Empati onların içine girip onların o anda ne hissettiğiyle alakalı konuşabilmek ve hissettiklerini doğru olarak bilmektir." şeklinde konuştu.

Eğitim programı

Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi, katılımcıların kazandığı teknik tasarım becerilerini AA'nın küresel marka kimliğiyle bütünleştirmek ve her bir katılımcının üretimini kurumsal stratejiye hizmet eden profesyonel birer marka çıktısına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, "Tasarım Odaklı Düşünme", "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" ile "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi" gibi konularda bilgi edinebilecek.

Eğitim, şubat ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
