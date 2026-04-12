Haberler

Trabzonspor'dan Galatasaray'a gönderme

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'a zorlu maçın ardından dikkat çeken bir göndermede bulundu. Bordo-mavili kulüp, ismi Galatasaray ile anılan ancak yıldız ismi Christ Oualai’nin fotoğrafını paylaşarak, "Sınırlı sayıda üretilmiştir'' ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak kritik iki puan bırakmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bordo-mavili kulüp, resmi sosyal medya hesaplarından, ara transfer döneminde adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak Trabzonspor'da kalan genç yetenek Christ Oualai’nin fotoğrafını paylaştı.

Trabzonspor, başarılı futbolcusu Oulai'nin bir fotoğrafını kullanarak paylaştığı gönderiye, "Sınırlı sayıda üretilmiştir." notunu düştü. Paylaşımda ayrıca bordo ve mavi kalp emojilerine yer verildi.

Karadeniz ekibinin bu hamlesi, kısa sürede binlerce etkileşim alırken; sosyal medyada, transferde karşı karşıya gelinen sarı-kırmızılı rakibe yönelik bir "gönderme" olarak yorumlandı. Özellikle Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda yara aldığı haftada gelen bu paylaşım, iki kulüp taraftarları arasında da geniş yankı uyandırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
MGk:

Almıyoruz kardeşim hadi başka kapıya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

