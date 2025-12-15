Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis dron ile görüntülendi
Kastamonu'daki 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar ve sis dron ile görüntülendi. Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini geçiren kara yolundaki doğal güzellikler, kar sonrası beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları ile göz kamaştırıyor.
Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan kara yolu güzergahında yer alan Yaralıgöz Dağı'ndaki kar ve sis tabakası güzel görüntüler oluşturdu.
Kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları fotoğrafçıların ilgisini çekti.
Kar ve sisin oluşturduğu görüntü dron ile kaydedildi.
Kaynak: AA / Çetin Sucu - Güncel