Yaralı Yeşil Deniz Kaplanı Yavrusu Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayağı çuvala dolanmış olarak yaralı bulunan yeşil deniz kaplumbağası yavrusu kurtarıldı.

Side Mahallesi açıklarında devriye görevi yapan sahil güvenlik ekibi, denizde çuvala dolanmış kaplumbağa yavrusu olduğunu fark etti.

Kurtarılarak Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneğine teslim edilen yavru, tedaviye alındı.

Veteriner hekim Mehmet Yüksek, yeşil deniz kaplumbağasının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaplumbağanın derisinde küçük yaralar bulunduğunu, kaslarının ise hasar görmediğini ifade eden Yüksek, "Antibiyotikli pansuman ve kremlerle 2 günlük bir tedavimiz olacak. Kanaması durduktan sonra kontrol havuzunda gözlem altında kalacak. Ardından da ait olduğu denize bırakacağız." dedi.