Yaralı Yavru Karaca Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Bahçesinde bulduğu yaralı yavru karacayı ekiplere teslim etti

HATAY - Hatay'da yaralı halde zeytin bahçesinde bulunan yavru karaca duyarlı vatandaşlar tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine teslim edildi.

Erzin ilçesi Gökdere Mahallesi'nde Sırlı Gülle isimli vatandaş, zeytin bahçesinde yaralı yavru karaca buldu. Yaralı karacanın kaçamadığını fark eden Gülle, hayvanı evine getirerek durumu Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı karacayı vatandaşlardan teslim aldılar. Yavru karacanın, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Çocuklarıyla birlikte zeytin bahçesinde yavru karacayı buldukları anları anlatan Sırlı Gülle, "Çocuklarımla bahçeye gittiğimizde bu karacayı fark ettik. 3 metre mesafeye geldiğimizde kaçmadığını fark ettik. Yaklaşınca arka ayaklarını sürüyerek kaçmaya çalıştı. Biz yaralı olduğunu düşündük ve evime getirdim. Muhtarımıza ve ekiplerimize haber verdik, ekipler geldi. Hayvan gerekli yerlere gidecek ve bakımları yapılacak" dedi.

Av Koruma Görevlisi Hatice Şahan, yaralı hayvanın tedavi edileceğini belirterek "Yavru Ceylan'ı bulan şahıslar bizi aradı ve buraya geldi. Galiba yırtıcı bir hayvan tarafından sıkıştırılmış. Bunu alıp Mustafa Kemal Üniversitesine teslim edeceğiz. Tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakacağız" dedi.