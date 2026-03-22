58 bin 22 yaralı yaban hayvanı tedavi edilerek doğaya salındı

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, trafik kazaları, yangın, sel, doğal afetler ve elektrik hatlarına çarpma gibi nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarını tedavi ederek yeniden doğal yaşam alanlarına kazandırıyor. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2021-2025 yılları arasında 58 bin 22 yaban hayvanı tedavilerinin ardından doğaya salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü, yaralanan yaban hayvanlarına yönelik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Polis ve jandarmanın yanı sıra; özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar tarafından bulunan yaralı hayvanlar, DKMP ekiplerine ihbar ediliyor. Bölgeye giden ekipler tarafından bulunduğu yerden alınan hayvanlar, sağlık kontrolünden geçirilerek durumlarına göre tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınıyor. DKMP bünyesinde Afyonkarahisar, Bursa, Diyarbakır, Konya, Şanlıurfa, Mersin, Sinop, Kars, Van, Rize ve Hatay'da bulunan merkezlerde yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yürütülüyor. Bu merkezlerde acil müdahale, görüntüleme, cerrahi ve yoğun bakım hizmetlerinin yanı sıra türlere özgü davranışsal rehabilitasyon programları uygulanıyor. Doğaya salım öncesinde ise kapsamlı sağlık taramaları yapılarak paraziter ve enfeksiyöz hastalıklara yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

DOĞAYA UYUM SÜREÇLERİ TAKİP EDİLİYOR

Tedavisi tamamlanan hayvanların doğaya uyum süreci de bilimsel yöntemlerle takip ediliyor. Bu kapsamda uygun görülen bazı hayvanlara işaretleme, halka ve elektronik vericiler takılarak, adaptasyon başarısı ve hayatta kalma durumları izleniyor. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında 2021-2025 yılları arasında 58 bin 22 yaban hayvanı, tedavilerinin ardından doğaya salındı. 2025 yılında 11 bin 521, bu yılın başından itibaren ise 594 olmak üzere; geçen yıldan bugüne toplam 12 bin 115 yaban hayvanı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı