Fenerbahçe'den bomba karar! Yıldız ismi neredeyse bedava verecekler
Fenerbahçe'nin devre arasında kiraladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gitme kararı alındı. Daha önce 4 milyon euro olan bonservis beklentisi 1-2 milyon euroya düşürüldü. Bu durum, transfer sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Dinamo Zagreb'in transfer için 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve Livakovic'in kariyerine ülkesinde devam etmek istediği belirtildi.
Fenerbahçe'nin devre arasında eski kulübü Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetimin, Hırvat kalecinin bonservisinde indirime gittiği öne sürüldü.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 1-2 MİLYON EUROYA ÇEKİLDİ
Sportske Novosti'nin haberine göre Fenerbahçe, daha önce 4 milyon euro olarak belirlediği bonservis beklentisini 1-2 milyon euro seviyesine düşürdü. Bu hamlenin transfer sürecini hızlandırmayı amaçladığı ifade edildi.
ZAGREB GERİ ALMAK İSTİYOR
Dinamo Zagreb'in ise bu transfer için yaklaşık 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtilirken, Livakovic'in de bonuslarla birlikte yıllık 1 milyon euro kazanabileceği aktarıldı.
KARİYERİNE ÜLKESİNDE DEVAM ETMEK İSTİYOR
Hırvat kalecinin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ve bu nedenle Dinamo Zagreb'e dönüşe sıcak baktığı ifade edildi.