Haberler

Sakarya'da yaralı bulunan çakal ve tilkiler iyileştirilerek doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve tedavi edildikten sonra iyileşen iki tilki ile bir çakal yavrusu, doğal ortamlarına geri bırakıldı.

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve tedavilerinin ardından iyileşen iki tilki ile bir çakal doğal ortamlarına bırakıldı.

Arifiye ilçesinde bir süre önce doğada yaralı halde bulunan iki yetişkin tilki ile bir çakal yavrusu, Arifiye Belediyesi Gölya Hayvanat Bahçesi'nde tedavi altına alındı.

Burada gerekli bakım ve rehabilitasyon işlemleri yapılarak sağlığına kavuşan hayvanlara aşı da uygulandı.

Tesis görevlileri tarafından kafese konularak ilçedeki ormanlık alana götürülen hayvanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Sakarya Şubesi ekipleri gözetiminde doğaya salındı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Bu da "eman belgesi" kuyruğu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay

Galatasaray maçında İngilizleri şaşkına çeviren olay
3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor

3 asır önce nesli tükenmişti! Yeniden anavatanında yetiştiriliyor
Tepki yağıyor! Manchester City–Galatasaray maçında yasadışı bahis reklamı

Tepkiler çığ gibi! Dün gece maçı açan herkes aynı şeyi gördü
Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı

Görülmemiş eylem! Evlilik çağındaki gençler kazan kaldırdı
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...

Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakıp...
Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları da yapılan yorumları da görmeniz lazım

Bu da çakma Sedat Peker! Rollendiği anları ve yorumları görmeniz lazım