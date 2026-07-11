Erzurum'da vatandaşların bulduğu orman baykuşu muayenesinin ardından doğaya salındı

Erzurum'da vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı olduğu sanılan kulaklı orman baykuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte bir alanda vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP Yaban Hayvanları İlk Yardım ve Tedavi Birimi'nde uzman veteriner hekim Dr. Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, baykuşta herhangi bir travma ya da sağlık problemi tespit edilmedi.

Sağlıklı olduğu belirlenen kuş, gece aktif bir tür olması nedeniyle, gün batımına yakın saatlerde doğal davranışlarını güvenle sürdürebileceği uygun yaşam alanına bırakıldı.

Albayrak, AA muhabirine, gece aktif olan yırtıcı kuşlarda bu tür durumların zaman zaman yanlış değerlendirmelere neden olabildiğini söyledi.

Yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında ilk değerlendirmenin uzmanlar tarafından yapılmasının hayvan refahı ve doğal popülasyonların korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kulaklı orman baykuşu gibi gece aktif türler biyolojik ritimleri gereği gündüz saatlerinde dinlenir ve bu sırada hareketsiz şekilde bulunmaları yaralı veya hasta oldukları anlamına gelmez. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlarımız bu durumu doğal olarak yaralanma belirtisi olarak değerlendirebiliyor. Böyle durumlarda en doğru yaklaşım, hayvanı strese sokmadan yetkili kurumlarla iletişime geçmek ve veteriner hekim muayenesinin ardından karar verilmesini sağlamaktır."