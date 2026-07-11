Haberler

Erzurum'da vatandaşların bulduğu orman baykuşu muayenesinin ardından doğaya salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da vatandaşlarca bulunan ve yaralı olduğu düşünülen kulaklı orman baykuşu, veteriner kontrolünde sağlıklı olduğu anlaşılınca doğal yaşam alanına bırakıldı. Uzmanlar, gece aktif türlerin gündüz hareketsiz kalmasının yaralanma anlamına gelmediğini belirtti.

Erzurum'da vatandaşlar tarafından bulunan ve yaralı olduğu sanılan kulaklı orman baykuşu, kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Kentte bir alanda vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz halde bulunan kulaklı orman baykuşu, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

DKMP Yaban Hayvanları İlk Yardım ve Tedavi Birimi'nde uzman veteriner hekim Dr. Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, baykuşta herhangi bir travma ya da sağlık problemi tespit edilmedi.

Sağlıklı olduğu belirlenen kuş, gece aktif bir tür olması nedeniyle, gün batımına yakın saatlerde doğal davranışlarını güvenle sürdürebileceği uygun yaşam alanına bırakıldı.

Albayrak, AA muhabirine, gece aktif olan yırtıcı kuşlarda bu tür durumların zaman zaman yanlış değerlendirmelere neden olabildiğini söyledi.

Yaban hayvanlarıyla karşılaşıldığında ilk değerlendirmenin uzmanlar tarafından yapılmasının hayvan refahı ve doğal popülasyonların korunması açısından büyük önem taşıdığını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Kulaklı orman baykuşu gibi gece aktif türler biyolojik ritimleri gereği gündüz saatlerinde dinlenir ve bu sırada hareketsiz şekilde bulunmaları yaralı veya hasta oldukları anlamına gelmez. Özellikle sabah saatlerinde vatandaşlarımız bu durumu doğal olarak yaralanma belirtisi olarak değerlendirebiliyor. Böyle durumlarda en doğru yaklaşım, hayvanı strese sokmadan yetkili kurumlarla iletişime geçmek ve veteriner hekim muayenesinin ardından karar verilmesini sağlamaktır."

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihin son tanığı hayata veda etti: Demir akciğere bağlı yaşayan son hasta hayatını kaybetti

Ömrünü metal bir silindirin içinde geçirdi: Ölüm nedeni kahretti
Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı o isim mi olacak? 'Mansur Yavaş yüzde 60 aldıysa...'

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı için o isim işaret edildi
40 ay boyunca yaşadığını kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler

40 ay kanıtlamaya çalıştı: 'Gözün aydın' diyerek müjdeyi verdiler
Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş

Türkiye'ye gelen fenomenden sokak satıcısına unutamayacağı bahşiş
Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı

En acı tablo! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar