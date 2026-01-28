Haberler

Havza'da yaralı bulunan şahin koruma altına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde yaralı olarak bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak. Ekipler, yaralı şahin için gerekli bakımı yaptı.

Samsun'un Havza ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavi edildikten sonra doğaya salınacak.

Havza Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ihbar üzerine Ankara- Samsun kara yolu İnönü Mahallesi mevkisinde yaralı ve bitkin haldeki şahini bulunduğu yerden aldı.

Şahinin ilk incelemesinde kanadı, pençeleri ve vücudunda saçma izleri tespit edildi.

Yapılan tedavi ve bakımın ardından Milli Parklar Genel Müdürlüğü 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı yetkililerine teslim edilen şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
