Giresun'da yaralı bulunan şahin, koruma altına alındı

Giresun'un Dereli ilçesinde, itfaiye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan bir şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, doğaya karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

GİRESUN'un Dereli ilçesinde itfaiye ekipleri tarafından yaralı halde bulunan şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Dereli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde yaralı bir şahin buldu. Ekipler, Giresun DKMP'ye durumu bildirdi. DKMP ekipleri, tedavisinin yapılması ve yeniden doğal yaşamına kazandırılması amacıyla şahini koruma altına aldı. Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, konuya ilişkin açıklama yaptı. Şenlikoğlu, belediye olarak yalnızca altyapı ve hizmet çalışmalarına değil, doğaya ve tüm canlılara karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirtti. Duyarlı davranışlarından dolayı itfaiye personeline teşekkür eden Zeki Şenlikoğlu, benzer durumlarda ilgili kurumlarla iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
