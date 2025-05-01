Yaralı Puhu Kuşu Hayvanat Bahçesinde Koruma Altına Alındı

Sakarya'da yaralı halde bulunan ve kanadı ampute edilen puhu kuşu, yaşamının kalanını hayvanat bahçesinde sürdürecek.

Adapazarı ilçesinde kırsal yerleşim yerinde vatandaşlar, yaralı ve bitkin puhuya rastladı.

Puhu kuşu, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kanadında yara bulunduğu belirlenen puhu, veteriner kliniğine götürüldü.

Muayene sonrası tek kanadı ampute edilen puhu, özel hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Hayvanat bahçesinin veteriner hekimi Oğuz Kaan Güral, AA muhabirine, puhunun bir kanadını, yara nedeniyle ampute ettiklerini belirterek, hayvanın yaşamının geri kalan kısmını hayvanat bahçesinde geçireceğini söyledi.

Burada kuşun bütün bakımlarının yapılacağını aktaran Güral, "Bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Bundan sonraki hayatında da puhu kuşumuza elimizden geldiğince iyi bakacağız. Onun hayatını kurtardığımız için çok mutluyuz." ifadesini kullandı.