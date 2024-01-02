Yaralı polisler taburcu edildi

YARALI POLİSLER TABURCU EDİLDİ

TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde, kaçak göçmenleri taşıyan hafif ticari aracın, polis aracına çarptığı kazada hafif yaralanan 4 polis memuru, taburcu edildi. 13 kaçak göçmenin ise hastanedeki tedavilerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülecekleri bildirildi. Polis otosuna çarpan aracın Suriye uyruklu sürücüsünün ise tedavisi sonrası gözaltına alındığı bildirildi.