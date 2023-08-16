Yaralı Leylekler Eber Gölü'nde Doğaya Salındı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) çeşitli sebeplerden yaralı getirilen 3 leylek, Eber Gölü'nde doğaya salındı.

Doğa Kurma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü (DKMP) tarafından kent genelinde ateşli silahla vurulma ve elektrik çarpması gibi sebeplerden yaralı halde bulunan 3 leylek, AKÜREM'e getirildi. Burada tedavileri tamamlanan 3 leylek, DKMP ekipleri tarafından Eber Gölü'nde doğaya salındı. Leyleklerin tedavi süreci hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, merkezdeki 3 leyleğin tedavisinin büyük titizlikle yapıldığını anlattı. Aytekin, "Leylekler genelde, ateşli silahlarla vurma, çarpma ve elektrik çarpılmasından dolayı merkezimize getiriliyor. Genelde doğa koruma milli parklar ya da 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak haber veriliyor. Onlar bize getiriyor. Merkezimizde muayenesini yaptıktan sonra bakım ve besleme odalarımızda bakımlarını yapıyoruz" dedi.