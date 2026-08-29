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Temizlik Görevlisi Yaralı Leyleği Denizden Kurtardı

Temizlik Görevlisi Yaralı Leyleği Denizden Kurtardı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde denize düşen yaralı leylek, belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ tarafından kıyafetleriyle suya girilerek kurtarıldı. Leylek, tedavisi için veterinere teslim edildi ve iyileştikten sonra doğal yaşamına bırakılacak.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde denize düşen yaralı leyleği bu sırada bölgede görev yapan belediye temizlik görevlisi Mahsun Dağ, kıyafetleriyle suya girerek kurtardı.

İskenderun sahilinde sabah saatlerinde yaralı bir leyleğin denizde çırpınırken görüldü. O sırada bölgede görev yapan İskenderun Belediyesi temizlik görevlisi Mahsun Dağ, üzerindeki kıyafetlerle beline kadar suya girip leyleği kıyıya taşıdı. Leyleği güvenli bir yere alan Dağ, daha sonra da tedavisinin yapılması için veterinere teslim etti.

'HİÇ DÜŞÜNMEDEN DENİZE GİRDİM'

Yaşananları anlatan Mahsun Dağ, "Ben sahilde çalışıyordum. Yaralı leyleğin denize düştüğünü söylediler. Hiç düşünmeden denize girdim. Leyleği oradan alarak veterinere teslim ettim" dedi.

Leyleğin tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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