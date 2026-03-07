Haberler

Siirt'te yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu tedavi altına alındı

Siirt'in Eruh ilçesinde yaralı halde bulunan kulaklı orman baykuşu, koruma altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından bulunan baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında yaralı bulunan kulaklı orman baykuşu koruma altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çırpılı köyü mevkisinde icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında yaralı ve bitkin halde kulaklı orman baykuşu bulundu.

Koruma altına alınan baykuş, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kulaklı orman baykuşu tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Fecri Barlık


