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Yaralı Kocabaş Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı

Yaralı Kocabaş Kuşu Jandarma Tarafından Kurtarıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kocabaş kuşu tedavi altına alındı ve doğaya salınacak.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kocabaş kuşu tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye görevi sırasında Araplı beldesi Güzelyurt Mahallesi yakınlarında yaralı kocabaş buldu.

Ekipler, kuşu tedavisi ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik - Güncel
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