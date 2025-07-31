Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildi, Doğaya Salınacak

Yaralı Kızıl Şahin Tedavi Edildi, Doğaya Salınacak
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı olarak bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere ekiplerine teslim edildi. Kadir Altan, kanadından yaralanan şahinle ilgilenerek besledi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Tuz Gölü'nü ziyaret eden Kadir Altan hareketsiz yatan kızıl şahin gördü.

Kanadından yaralandığı için uçamayan şahinin yaşadığını anlayan Altan, veterinere götürdü.

Yaralı şahin tedavisinin ardından doğaya salınmak üzere Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Altan, AA muhabirine, kanadından yaralı olan kızıl şahine önce su daha sonra et vererek beslediğini söyledi.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
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