Haberler

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı. Kuşun tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Şanlıurfa'da yaralı halde buluna kızıl şahin tedavi altına alındı.

Bir vatandaşın kırsalda bitkin halde kızıl şahini fark etmesi üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Ekiplere teslim edilen kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş hakkında 13 yıla kadar hapis istemi

"Futbolda bahis" soruşturmasında iddianame tamam! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi

Başörtülü başkanı hedef alan Korkmaz için istenen ceza açıklandı