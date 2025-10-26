Yaralı Kızıl Şahin Suşehri'nde Tedavi Altına Alındı
Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan ve tedaviye alınan kızıl şahin, sağlık durumunun düzelmesinin ardından doğaya salınacak.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı.
İlçede arazide gezinti yapan vatandaşlar, uçamayan ve bitkin halde şahin buldu.
Suşehri Arama Kurtarma Derneğine teslim edilen şahinin, yapılan kontrollerinde sağ kanadından yaralandığı tespit edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekiplerince teslim alınan yaralı şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel