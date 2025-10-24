Yaralı Kızıl Şahin Koruma Altına Alındı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere koruma altına alındı. Şahin, iyileştikten sonra doğal yaşamına geri dönecek.
Keçiköy yakınlarında devriye görevindeki jandarma ekipleri, yaralı ve bitkin halde kızıl şahin buldu.
Ekipler, şahini Amasya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne teslim etti.
Koruma altına alınan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: AA / Murat Demirci - Güncel