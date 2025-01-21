Yaralı Kızıl Şahin Eskişehir'de Tedavi Edilecek

Eskişehir'in Alpu ilçesinde yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı.

İlçede yaralı kızıl şahin bulan vatandaşlar, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma tarafından teslim alınan yırtıcı, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Alpu İlçe Şefliği yetkililerince teslim alındı.

Tedavisi yapılacak kızıl şahin daha sonra doğaya salınacak.