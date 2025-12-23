Haberler

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı

Adana'da yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı
Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaralı olarak bulunan kerkenez, vatandaş tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra kuşun doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde yaralı bulunan kerkenez tedaviye alındı.

Doğankent Mahallesi'ndeki bir bahçede vatandaş tarafından yaralı bulunan kerkenez, Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirildi.

Kuşu ekiplere teslim eden Tolga Özer, AA muhabirine, arkadaşının kendisini arayıp yaralı bir kerkenez bulduğunu belirterek, tedavisinin yapılması için yardım istediğini ifade etti.

Bunun üzerine kuşu arkadaşından alıp ekiplere ulaştırdığını anlatan Özer, kerkenezin sağlığına kavuşmasını beklediğini kaydetti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli de Özer'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kerkenezin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

