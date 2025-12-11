Haberler

Otomobil kediye çarptı, bir başka kedi başında bekledi ;o anlar kamerada

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir otomobilin çarptığı yaralı kedinin yanında başka bir sokak kedisinin beklemesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin çarptığı yaralı kediyi gören bir başka sokak kedisi başında bekledi. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Yenice Mahallesi Mehmet Türkmenoğlu Caddesi üzerindeki camii kavşağında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, caddenin karşısına geçmeye çalışan kediye çarptı. Savrulan kedi, yol kenarına sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar yaralı kediye müdahale ederken, bu sırada bir başka sokak kedisi yanına gelerek yaşananları izledi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yaralı kedinin yerde yattığı, başka bir sokak kedisinin ise yaralı kedinin yanına gelerek bir süre başında beklediği görüldü.

