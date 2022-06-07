Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı - Haberler

Yaralı karacaya ilk müdahaleyi orman işçileri yaptı
Demirören Haber Ajansı - Mehmet Salman - Güncel
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KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 3 orman işçisi, yaralı halde buldukları yavru karacanın bacağını sarıp, sütle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde 3 orman işçisi, yaralı halde buldukları yavru karacanın bacağını sarıp, sütle besledikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Cide Aydos Orman Bölge Şefliği'nde kesim işçisi olarak çalışan Fatih Süzen ile Vural ve Arif Çeçen kardeşler, ormanda bacağından yaralı bir yavru karaca buldu. Yırtıcı hayvan saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen karacaya ilk müdahale orman işçilerince yapıldı. Yarası temizlenerek sarılan karaca, sütle beslendikten sonra DKMP İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karacanın iyileştikten sonra tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Salman - Güncel