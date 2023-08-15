Kastamonu'nun Cide, İnebolu ve Abana ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yalıçapkını ve karga, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Yaralı halde bulunan yalıçapkını koruma altına alındı

KASTAMONU Kastamonu'nun Cide, İnebolu ve Abana ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yalıçapkını ve karga, Doğa Koruma ve Milli Park Şube Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Kastamonu'nun Cide, İnebolu ve Abana ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı ve bitkin halde yalıçapkını ve karga bulundu. Vatandaşların yaptığı ilk müdahale sonucu yalıçapkını ve karga beslendi. Ardından yalıçapkını ve karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, tedavi altına alındı. Gerçekleştirilen ilk muayenelerinde, yalıçapkının kanadında zedelenme karganın ise hasta olduğu tespit edildi.

Gerekli tedavi uygulandıktan sonra, rehabilitasyon sürecini tamamlaması için bir süre kontrol altında tutulacak olan yalıçapkını ve karga, tedavilerinin ardından tekrar doğal yaşam alanına salınacak.