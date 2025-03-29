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Yaralı Ebabil Kuşu Koruma Altına Alındı

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Mersin'de yaralı ve bitkin halde bulunan endemik Ebabil kuşu, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Kuş, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Yaralı ve bitkin bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı

MERSİN - Mersin'de Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri endemik türlerden Ebabil ( Apus Apus) kuşunu bitkin ve yaralı halde bularak koruma altına alınmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler, kent genelinde yaralı ve yardıma muhtaç göç hayvanlarını kurtarmak ve tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bu çerçevede yapılan arama tarama faaliyetlerinde merkez Yenişehir ilçesi sınırlarında otoyol üst kısmı kırsal alanda Ebabil kuşunu yaralı ve bitkin halde buldu. Dikkatli bir şekilde ele alınan kuş, ilk tıbbi müdahalesi ekipler tarafından yapıldı. Daha sonra Ebabil kuşu tedavisinin devamı amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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