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Yaralı Bıldırcın Kuşu Şırnak'ta Kurtarıldı

Yaralı Bıldırcın Kuşu Şırnak'ta Kurtarıldı
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan bayağı bıldırcın kuşu, tedavi edilmek üzere yaban hayvanları rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde arazide yaralı halde bulunan bayağı bıldırcın kuşu tedavi altına alındı.

İlçe kırsalında yaralı ve bitkin halde bayağı bıldırcın kuşunu gören kişi, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

???????Bölgeye gelen ekiplerce teslim alınan kuş, Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Birimine götürüldü.

Kuş, buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

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