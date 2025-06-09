Yaralı Bahri Kuşu Doğaya Salındı

Yaralı Bahri Kuşu Doğaya Salındı
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaralı olarak bulunan bahri kuşu, tedavisinin ardından Kızıldağ Milli Parkı'na salındı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi edilen kuş, sağlık durumu iyileşince doğal yaşam alanına döndü.

Isparta'da yaralı bulunan bahri kuşu tedavisinin ardından doğaya salındı

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yaralı olarak bulunan bahri kuşu, tedavisinin tamamlanmasının ardından Kızıldağ Milli Parkı'nda yeniden doğal yaşamına bırakıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yer alan Kızıldağ Milli Parklar Şefliğine vatandaşlar tarafından yaralı halde getirilen bahri kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin gözetiminde tedavi altına alındı. Yaban hayatı uzmanları tarafından yapılan müdahalelerle sağlık durumu iyileşen kuş, doğal yaşam alanı olan Kızıldağ Milli Parkı'nda doğaya salındı. DKMP ekipleri, yaralı ya da yardıma muhtaç yaban hayvanlarının korunarak tedavi altına alınmasının doğal denge açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Bahri kuşunun doğaya dönüşü, çevreciler ve DKMP ekipleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA ÇAKMAK - Güncel
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