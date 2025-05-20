Yapraklı Yaylası'nda Düğün Çiçekleri Açtı

Yapraklı Yaylası'nda Düğün Çiçekleri Açtı
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Çankırı'nın Yapraklı ilçesindeki 1700 rakımlı Yayraklı Yaylası, mayıs ayında açan sarı düğün çiçekleriyle ziyaretçilerine muhteşem manzaralar sunuyor. Ziyaretçiler, bu eşsiz güzellikler arasında bol bol fotoğraf çekme fırsatı buluyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı 1700 rakımlı Yapraklı Yaylası'nda açan düğün çiçekleri, ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.

İlçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yayla, düğün çiçeklerinin açmasıyla sarıya boyandı.

Yemyeşil yaylalarda her yıl mayıs ayında açan sarı çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Yaylaya gelen ziyaretçiler, sarı düğün çiçekleri arasında gezerek bol fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
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