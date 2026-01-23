İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan yapımcı Esat Yontunç adliyede

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan yapımcı Esat Yontunç adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yurt dışında olduğu tespit edilen ve hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Yontunç'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yontunç, sağlık kontrolü sonrasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.