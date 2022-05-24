Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Yapılan Bir Ankete Göre Amerikalılar, Biden'ın Yönetimi ve Ekonomisi Konusunda Karamsar

WASHINGTON, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Axios'un Pazar günkü haberine göre, CBS News tarafından gerçekleştirilen anket, Amerikalıların ülke ekonomisi ve Joe Biden'ın başkanlığı konusunda karamsar olduğunu ortaya koydu.

WASHINGTON, 23 Mayıs (Xinhua) -- ABD'li haber portalı Axios'un Pazar günkü haberine göre, CBS News tarafından gerçekleştirilen anket, Amerikalıların ülke ekonomisi ve Joe Biden'ın başkanlığı konusunda karamsar olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 63'ü, ülkenin durumunun "huzursuz" ve "endişe verici" olduğunu söyledi. Habere göre, ankete katılan kişilerin yüzde 65'i, birtakım sorunlar ortaya çıktığında Biden yönetiminin "yavaş hareket ettiğini" hissettiklerini, yüzde 69'u ise ekonominin "kötü" olduğunu ifade etti. Haberde, sayıları artan pek çok insanın mal ve hizmetlerin fiyatları, ekonomi ve borsa konusunda karamsar olduğuna da değinildi. Ankete katılanların en kötümser oldukları konu ise emeklilik planları.

Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Mayıs, CBS, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title