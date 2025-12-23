İstanbul'da "Görsel İletişim ve Tasarımında Yapay Zeka Zirvesi" düzenlendi

İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Navras Akademi işbirliğinde "Görsel İletişim ve Tasarımında Yapay Zeka Zirvesi II" düzenlendi.

Üniversitenin Güney Kampüs'teki konferans salonunda gerçekleştirilen zirvede, yapay zekanın görsel iletişim ve tasarım alanında oluşturduğu dönüşüm, akademik, sektörel ve uygulamalı örneklerle ele alındı.

Zirvede konuşan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Büyükaslan, yapay zekanın yalnızca iletişim alanında değil, uygulama ve üretim süreçlerinde de tüm sektörlerde etkisini artırdığını belirterek, zirvede bu dönüşümün farklı boyutlarının ele alınacağını söyledi.

Zirve kapsamında uygulamalı yapay zeka yarışması düzenlendiğini ve panelistlerin yapay zekayla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğunu aktaran Büyükaslan, bu tür programlarda öğrencileri sektör paydaşlarıyla buluşturmaya çalıştıklarını kaydetti.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk de yapay zekanın insanlık tarihinin önemli gelişmelerinden biri olduğunu dile getirerek, "Yapay zeka insanlığa ayna tutuyor. Bugün yapay zekanın insanlığa tuttuğu aynaya baktığımızda aslında mükemmel şekilde yaratılmış insanın dehasının, tahayyül ve inşa gücünün, en nihayetinde de etik tercihlerimizin yansımasını görüyoruz." dedi.

Gençlerin, yapay zekayı her sorunu çözen bir dijital kurtarıcı olarak görüp zihinsel melekelerini ve kapasitelerini yapay zekaya teslim etmemesi gerektiğini belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Asıl maharet, beceri, yapay zeka algoritmalarını kendi kimliğinizin ve değerlerinizin bir uzantısı olarak yönetebilmektir. Tasarım sadece piksellerin matematiksel bir uyumu değil, bir ruhun başka bir ruha dokunma gayretidir, çabasıdır. Yapay zeka size bir sonuç sunabilir. Fakat o sonuca anlam katacak, onu hayatla ilişkilendirecek, vicdani bir süzgeçten geçirecek ve insanlık hayrına kullanacak olan yalnızca sizlersiniz. Zaten insanlık hayrına kullanılmayan hiçbir gelişmenin zerre ehemmiyeti yoktur. Kimlik erozyonuna uğramadan, teknolojiyi bir amaç değil, insanlığa hizmet eden bir araç olarak konumlandırdığınız ölçüde vicdanen ve ruhen özgürleşeceksiniz. Bizler makinenin hızına yetişmeye çalışırken, insan olmanın o biricik ve derin anlamlandırma yeteneğini asla ve kata feda etmemeliyiz."

Anadolu Ajansı (AA) AR-GE ve Yapay Zeka Müdürü Özgür Demir, zirvenin son oturumunda yapay zekanın medya ve iletişim alanındaki uygulamalarını şirket deneyimleri üzerinden aktararak, ajans haberciliğinde yapay zeka uygulamalarından bahsetti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvede, oturumların yanı sıra çeşitli yarışmalar da programa dahil edilirken, "Yapay Zekalar Yarışıyor!" etkinliğiyle yapay zeka destekli görsel üretim sistemleri karşılaştırıldı.