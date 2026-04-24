Yapay zeka yatırımlarına hız veren Meta, 8 bin çalışanı işten çıkaracak

ABD'li teknoloji şirketi Meta, artan yapay zeka yatırımları doğrultusunda yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

ABD'li teknoloji şirketi Meta, artan yapay zeka yatırımları doğrultusunda yaklaşık 8 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

BBC'nin Meta çalışanlarına gönderilen bilgilendirmeye dayandırdığı haberinde, şirketin toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen işten çıkarmaların, 20 Mayıs'tan itibaren başlayacağı bildirildi.

Meta'nın, yapay zeka projelerine ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde artırdığı, bu kapsamda hem 8 bin kadar çalışanını işten çıkarma hem de bazı açık pozisyonları doldurmama kararı aldığı belirtildi.

Meta'nın Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ocaktaki açıklamasında, yapay zeka temelli sistemleri yoğun şekilde kullanan çalışanların verimliliğinin arttığını gözlemlediklerini vurgulamıştı.

Zuckerberg, "2026 yılı, yapay zekanın çalışma biçimlerimizi radikal şekilde değiştireceği bir yıl olacak." demişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı

Pes artık! Eşinin altınlarıyla sevgilisine düğün yaptı
Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi

Milyonlarca dolar harcadığı fenomenin hediyesi genci mutlu etmedi
Bukele dev davada yargılanan çete üyelerinin fotoğraflarını paylaştı

Devlet başkanı yargılanan sanıkların fotoğraflarını paylaştı
Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
10 yıl sonra yeniden aktı! Erciyes'te şelale canlandı

Bölge halkı çok mutlu! 10 yıl sonra çağlamaya başladı
Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Kainat Güzeli öldürüldü! Kaynanası kurşun yağmuruna tuttu