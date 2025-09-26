Yapay Zeka ve Askeri Güvenlik Üzerine Uyarılar

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, askeri plan ve programlarda yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya yönelik artan bir ilgi olduğunu ancak bunun sorumlu şekilde kullanılmasını sağlamak için her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

Gümrükçü, "Yapay zeka ve uluslararası barış ve güvenlik" konulu yüksek düzeyli Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuştu.

Her devletin askeri plan ve programlarında yapay zeka teknolojisinden yararlanmaya yönelik artan bir ilgi olduğunu belirten Gümrükçü, sorumlu şekilde kullanılması halinde yapay zekanın doğruluk ve verimlilik açısından faydalar sağlayabileceğini, uluslararası insancıl hukukun uygulanmasını artırabileceğini ifade etti.

Gümrükçü, yapay zekanın askeri alanda istenmeyen hatalardan veya kötüye kullanımdan kaynaklanan birçok risk oluşturabileceğine de dikkati çekerek, "Dolayısıyla yanlış ellerde veya kötü niyetli amaçlarla kullanıldığında, yapay zeka destekli silahların son derece yıkıcı olabileceğine şüphe yok." dedi.

Yapay zekanın "yıkıcı olarak etiketlenen" teknolojiler arasında nitelendirildiğine işaret eden Gümrükçü, bu nedenle yapay zekanın askeri alanda sorumlu şekilde kullanılmasını sağlamak için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı.

Gümrükçü, "Bu da uluslararası hukuka uymayı, uygun insan katılımını ve hesap verebilirliği sağlamayı ve yapay zeka sistemlerinin güvenilirliğini oluşturmayı gerektirir." diye konuştu.

Bu konudaki çabaların çok taraflı bir yaklaşımla açık ve kapsayıcı şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getiren Gümrükçü, çalışmaların farklı güvenlik endişelerine sahip farklı devlet ve bölgelerin geniş kapsamlı görüşlerini tam olarak yansıtmasının önemine vurgu yaptı.

Gümrükçü, Türkiye'nin bu alandaki her türlü uluslararası çabayı her zaman desteklediğini kaydederek, yapay zeka konusunda NATO, Hollanda, Güney Kore ve diğer ülkelerle yapılan çalışmalardan örnekler verdi.

Türkiye'nin yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunmasını, risk ve zorluklarının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamaya kararlı olduğunu belirten Gümrükçü, "Bunun devletler arasında bir rekabet alanı haline getirilemeyeceğine ve getirilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bunun sonuçları hepimiz için çok maliyetli olabilir. Bu nedenle gerçek bir uluslararası işbirliğine ihtiyaç vardır ve BM de bunun için mükemmel bir platformdur." ifadelerini kullandı.