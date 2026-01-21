Gpt ve Gemini, Japonya Üniversite Giriş Sınavında Üstün Performans Sergiledi

TOKYO, 21 Ocak (Xinhua) -- Yapay zeka modelleri, Japonya'nın 2026 Üniversiteye Giriş Sınavı'nda dikkat çeken bir performans sergiledi. OpenAI'nin yapay zeka modeli, dokuz farklı alanda en yüksek puanları alarak modeller arasındaki sıralamada zirveye yerleşti.

Japon Nikkei gazetesinin salı günkü haberine göre Nikkei ve Japon yapay zeka girişimi LifePrompt tarafından ortaklaşa yürütülen deneyde OpenAI ve Google gibi büyük yapay zeka şirketlerinin en son modelleri, 17-18 Ocak tarihlerinde yapılan Japonya üniversite giriş sınavlarının 15 ana alanındaki soruları çözdü.

Sonuçlara göre OpenAI'ın geliştirdiği son model olan GPT-5.2 Thinking, 15 alanda 100 üzerinden ortalama 96,9 puan alırken, 9 alanda tam puanı elde etti. Google'ın Gemini 3.0 Pro modeliyse 91,4 ortalamayla ikinci sıraya yerleşti.

OpenAI'nin önceki modelleri de daha önce bu sınavlara girmişti. 2024'te ortalama 66 puan alan modellerin puanları 2025'te 91'e yükseldi. Bu da modellerin performansında hızlı bir ilerleme yaşandığını ortaya koyuyor.

Yapılan analize göre matematik, fizik, kimya ve biyoloji alanlarında özellikle iyi performans sergileyen en son yapay zeka modelleri, Japonca ve coğrafya alanlarında ise puan kaybetti. Matematikteki geometrik şekilleri doğru şekilde yorumlayabilen modellerin, dünya haritalarıyla ilgili sorularda hatalar yapması, yapay zekanın düzensiz ve karmaşık grafik bilgileri tanımada hala sınırlı kaldığını gösteriyor.