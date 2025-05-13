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Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi Düzenlendi

Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi Düzenlendi
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler' kongresi, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. TTSO Başkanı Erkut Çelebi, yapay zekanın önemine ve gençlerin bu alandaki fırsatlar karşısındaki rolüne vurgu yaptı.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından, "Yapay Zeka Çağında Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler" adlı kongre gerçekleştirildi.

TTSO'dan yapılan açıklamada, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde dün düzenlenen kongreye, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, yapay zekanın önemini belirterek, "Modern dünyada başarının anahtarı yalnızca sınıf içi eğitimde değil, pratik deneyimde ve girişimci bir ruhta yatıyor. Özellikle yapay zeka gibi çağımızın en önemli teknolojik araçlarını etkin kullanabilen, bu araçların sunduğu imkanları değerlendirebilen gençler, gelecekte bir adım önde olacaklar." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İletişim Bölüm Başkanı Ramunas Janusauskas ise yapay zeka teknolojilerinin hızlı gelişimine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Diplomasi dünyasında da köklü değişimlere yol açtı ve bu değişim, uluslararası ilişkileri önceki dönemlerden çok daha öngörülemez bir noktaya taşıdı. Günümüzde teknoloji bu öngörülemezliği daha da derinleştiriyor. Karmaşık algoritmalar sosyal medyada yankı odalarını güçlendiriyor, gelişmiş botlar insan davranışlarını neredeyse mükemmel şekilde taklit edebiliyor ve deepfake teknolojileri gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi tehlikeli biçimde bulanıklaştırıyor. Bu yeni düzende, uluslararası kuralların, etik standartların ve küresel iş birliğinin önemi her zamankinden daha kritik hale geldi. Bu düzenlemelere yalnızca teknolojik gelişmeleri yakalamak için değil, aynı zamanda bu gelişmelerin geleceğini şekillendirmek için de ihtiyacımız var. Avrupa Birliği, bu karmaşık zorluğu ciddiyetle ele almış durumda."

Kongrede, KTÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Topal ve TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Güncel
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