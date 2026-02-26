Haberler

Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nun Hazırladığı Rapor, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a Sunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Fatih Dönmez, komisyon üyeleriyle birlikte hazırladıkları raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

(TBMM) - Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleri, hazırladıkları raporu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Konuya ilişkin TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez ve beraberindeki komisyon üyesi milletvekillerini kabul etti. Kabulde, Komisyon Başkanı Dönmez, hazırladıkları rapor TBMM Başkanımız Kurtulmuş'a sundu" denildi

Kaynak: ANKA
Bakan Gürlek'in bir konuda tepkisi sert: Hakim kusura bakmasın

"Hakim kusura bakmasın, sonuçlarına katlanacak"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Kız kardeşimle gördüm' dedi, sokak ortasında infaz etti

"Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Şamil Tayyar'ın 'yolsuzluk' iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi

Şamil Tayyar'ın iddiaları Erdal Beşikçioğlu'nu harekete geçirdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz

Dürbünü eline geçirip planı açıkladı: O ülkeyi tamamen yok edebiliriz
'Kız kardeşimle gördüm' dedi, sokak ortasında infaz etti

"Kız kardeşimle gördüm" dedi, sokak ortasında infaz etti
Kaldırıma savrulan otomobil çocuklarına yemek götüren anneyi hayattan kopardı

Evlatlarına yemek götürüyordu! Kaldırıma çıkan araç hayattan kopardı
Karaköy'de vapur tekneye çarptı, denize düşen kişi halatla kurtarıldı

Böyle kaza milyonda bir olur! Kendini bir anda buz gibi sularda buldu