Bursa'da pazar yerinde yankesicilik yapan zanlı tutuklandı
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki pazar yerinde alışveriş yapan bir kişinin cep telefonunu yankesicilikle çaldığı iddia edilen 60 yaşındaki şüpheli, gözaltına alındı ve tutuklandı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, pazar yerinde alışveriş yapan kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
Yıldırım Mahallesi Gökdere Pazar Alanı'nda alışveriş yapan M.M. (34), cep telefonunun çalındığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Pazar yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.M'nin montunun cebindeki telefonu çaldığı öne sürülen şüphelinin, çeşitli suçlardan 21 kaydı bulunan Ö.A. (60) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması, pazar yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.