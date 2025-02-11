Yanık Yaylası Karla Kaplandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki 1368 rakımlı Yanık Yaylası, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İlçeye 14 kilometre mesafedeki Saçmalıpınar köyü sınırlarında bulunan yaylada kar yağışı etkili oldu.

Yamaçlardan zirveye doğru çıkıldığında kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgedeki dağ evleri karla kaplandı. Yaylada aralıklarla sis de görüldü.

Ormanlık alanıyla her mevsim, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere ziyaretçilerin ilgi odağı olan yaylaya aileleriyle gelen çocuklar karın tadını çıkardı.

Çam, gürgen ve çınar ağaçlarıyla çevrili yaylanın kış güzelliği havadan görüntülendi.